Оппоненты России обеспокоены усиливающимся влиянием Москвы на пространстве СНГ и будут "оттаскивать" ее от бывших советских стран.

Оппоненты России обеспокоены усиливающимся влиянием Москвы на пространстве СНГ и будут "оттаскивать" ее от бывших советских стран.

Соперники РФ будут использовать в своих интересах амбициозных и жаждущих власти людей, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с главными редакторами СМИ. Несмотря на все сложности, влияние Москвы на постсоветском пространстве продолжает расти.

Ведь когда Союз разваливали, должны были понять насчет становления независимых государств со всеми вытекающими последствиями. Но, тем не менее, за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже это вызывает беспокойство и тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать", — заявил Путин.

Этих "жаждущих власти" людей, "безусловно, будут использовать для тех же самых целей". От них потребуют решений в рамках разговоров о снижении напряженности в мире.

В беседе с журналистами Владимир Путин поднял несколько важных тем. Среди них вопрос Донбасса. Президент заявил, что Россия не оставит республики в беде, передает "Царьград".