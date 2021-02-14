Киевский политолог Головачев нашел причину отсталости Украины в ее истории

Княжеско-вечевое устройство Киевской Руси является причиной отсталости Украины, заявил политолог и экономист Андрей Головачев в своем материале на портале "Главред".

Княжеско-вечевое устройство Киевской Руси является причиной отсталости Украины, заявил политолог и экономист Андрей Головачев в своем материале на портале "Главред".

Такая примитивная социальная организация была свойствен народам на догосударственном этапе развития. Однако украинцы до сих пор тяготеют к подобному устройству политического быта. В подтверждении своих слов, Головачев привел согласие Киева на вечевую форму правления в виде советов в период зарождения СССР.

"Сколько ни делай Украину парламентской республикой, украинцы все равно будут смотреть только на президента, потому что это близко к вечевой форме", — считает политолог.

Он отметил, что подобная социальная организация потеряла актуальность на Западе еще 500-600 лет назад.