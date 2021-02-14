Украинские власти отлично умеют уничтожать отечественную промышленность и экономику страны. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Украинские власти отлично умеют уничтожать отечественную промышленность и экономику страны. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Комментарий общественного и политического деятеля связан с заявлением исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко, который предложил прекратить в стране добычу урана, а рабочим порекомендовал уезжать в Польшу. Доходы, которые получат украинцы за рубежом, смогут улучшить экономику в Незалежной, передает РИА Новости.

"Украинские руководители подтверждают: именно они, а не российская вакцина, как утверждает глава МИД Кулеба, являются самым эффективным гибридным оружием против собственной страны и ее народа", — написал в ответ Пушков в Telegram-канал.

Киевский экономический эксперт Александр Гончаров уверен, что Витренко решит проблему с нехваткой угля и отключением электроэнергии "за счет украинского бизнеса и граждан и в пользу транснациональных компаний". Система будет работать в ущерб жителям Украины.