Экономист Косой оценил возможность появления дополнительных льгот на ЖКУ

Взыскание долгов за коммунальные услуги может привести к негативным последствиям. Поэтому власти могут ввести новые льготы и субсидии. Такой прогноз дал экономист Владимир Косой.

Взыскание долгов за коммунальные услуги может привести к негативным последствиям. Поэтому власти могут ввести новые льготы и субсидии. Такой прогноз дал экономист Владимир Косой.

Задолженность россиян за тепло в прошлом году увеличилась на 15,5 миллиарда рублей. Для решения этой проблемы власти в рамках предвыборной осенней кампании могут ввести дополнительные льготы, но полностью прощать долг не будут, считает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

"Могут дать возможность на частичное погашение долгов, на софинансирование погашения долгов, либо ввести другие субсидии", – цитирует эксперта URA.RU.

Долг в 15 миллиардов рублей небольшой, но может заставить властей пересмотреть тарифную политику, считает зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. А президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич видит смысл в стимулировании экономического роста для борьбы с бедностью населения.