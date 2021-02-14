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2:03   14 Февраля 2021
Общество

Психотерапевты перечислили опасные симптомы постковидного синдрома

Психотерапевты перечислили опасные симптомы постковидного синдрома

Коронавирусная инфекция действует на нервную систему и психическую сферу. У переболевших иногда проявляется постковидный синдром. О его опасности рассказали психотерапевты.

Постковидный синдром иногда вызывает депрессивное состояние или посттравматическое расстройство. Это могут быть затяжные тревожные нарушения, которые связаны с угрозой смерти, страхом за близких и ощущением неопределенности, рассказала специалист Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. Бехтерева Минздрава России Татьяна Караваева.

Если у человека при посттравматическом расстройстве наблюдаются агрессивность, нарушение памяти и внимания, тревожность, бессонница, подавленность, ощущение никчемности, потеря удовольствия от жизни, то стоит обратиться к врачу. Такие советы дали специалисты Инга Короткова и Дарья Еремина.

Поддержать психологическое состояние можно самим. Для этого необходимо организовать режим труда и отдыха, исключить вредные привычки, вести ЗОЖ, придерживаться позитивного общения с окружающими, делать то, что нравится, приводит советы психотерапевта "Доктор Питер".

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#психология #синдром #коронавирус

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