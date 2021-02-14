Хакеру-продавцу персональных данных россиян грозит до 7 лет тюрьмы
Оперативники задержали хакера, который мог торговать персональными данными россиян. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
Хакер продавал паспортные данные россиян, банковские выписки и прочие документы. Его обвиняют по факту неправомерного доступа к компьютерной информации. Максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы.
"Сотрудниками правоохранительных органов, а также специалистами в области компьютерной безопасности был установлен Федоров Ален Евгеньевич, который, по данным следствия, занимался продажей личных персональных данных россиян", — сообщил ТАСС.
По данным другого источника, мужчина признал свою вину и дал признательные показания. Тверской суд Москвы передает, что Ален Федоров был помещен под домашний арест на два месяца. Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об избрании против обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Домашний арест Федорова продлится до 12 апреля 2021 года.