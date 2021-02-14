Хакеру-продавцу персональных данных россиян грозит до 7 лет тюрьмы

Оперативники задержали хакера, который мог торговать персональными данными россиян. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Оперативники задержали хакера, который мог торговать персональными данными россиян. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Хакер продавал паспортные данные россиян, банковские выписки и прочие документы. Его обвиняют по факту неправомерного доступа к компьютерной информации. Максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы.

"Сотрудниками правоохранительных органов, а также специалистами в области компьютерной безопасности был установлен Федоров Ален Евгеньевич, который, по данным следствия, занимался продажей личных персональных данных россиян", — сообщил ТАСС.

По данным другого источника, мужчина признал свою вину и дал признательные показания. Тверской суд Москвы передает, что Ален Федоров был помещен под домашний арест на два месяца. Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об избрании против обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Домашний арест Федорова продлится до 12 апреля 2021 года.