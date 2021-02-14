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1:23   14 Февраля 2021
Политика

Трамп назвал "охотой на ведьм" новую попытку объявить ему импичмент

Трамп назвал "охотой на ведьм" новую попытку объявить ему импичмент

Сенаторы США оправдали Дональда Трампа на процессе по импичменту. Новую попытку демократов "лишить его власти" экс-президент назвал "охотой на ведьм".

Трамп отметил, что до него ни один президент не сталкивался с чем-то подобным. Представители одной политической партии в США, по его словам, получили возможность пренебрегать принципом верховенства права и превращать систему правосудия в инструмент политического возмездия.

"Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм", — подчеркнул бывший глава Белого дома.

Своих сторонников Трамп поблагодарил за поддержку. В ближайшие месяцы он намерен представить концепцию будущего Соединенных Штатов.

О результатах голосования стало известно накануне. Согласно установленному регламенту, для объявления импичмента необходимо набрать две трети голосов. Однако за отречение Трампа выступило всего 57 сенаторов, 43 высказались против, передает "Царьград".

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#трамп #импичмент #охота на ведьм

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