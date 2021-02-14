Трамп назвал "охотой на ведьм" новую попытку объявить ему импичмент

Сенаторы США оправдали Дональда Трампа на процессе по импичменту. Новую попытку демократов "лишить его власти" экс-президент назвал "охотой на ведьм".

Сенаторы США оправдали Дональда Трампа на процессе по импичменту. Новую попытку демократов "лишить его власти" экс-президент назвал "охотой на ведьм".

Трамп отметил, что до него ни один президент не сталкивался с чем-то подобным. Представители одной политической партии в США, по его словам, получили возможность пренебрегать принципом верховенства права и превращать систему правосудия в инструмент политического возмездия.

"Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм", — подчеркнул бывший глава Белого дома.

Своих сторонников Трамп поблагодарил за поддержку. В ближайшие месяцы он намерен представить концепцию будущего Соединенных Штатов.

О результатах голосования стало известно накануне. Согласно установленному регламенту, для объявления импичмента необходимо набрать две трети голосов. Однако за отречение Трампа выступило всего 57 сенаторов, 43 высказались против, передает "Царьград".