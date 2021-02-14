Путин объяснил выбранное время для несанкционированных акций

Раздражение и усталость граждан, накопленные во время пандемии коронавируса, использовалось для дестабилизации обстановки в обществе. Такое заявление сделал лидер РФ Владимир Путин

Раздражение и усталость граждан, накопленные во время пандемии коронавируса, использовалось для дестабилизации обстановки в обществе. Такое заявление сделал лидер РФ Владимир Путин

Сторонники блогера Алексея Навального в конце января организовали ряд незаконных мероприятий. Они агитировали граждан выходить на улицу, воспользовавшись их усталостью на фоне COVID-19.

"Этого фигуранта используют именно сейчас, когда во всем мире и в РФ у людей копится раздражение", — заявил Путин.

Российский лидер пообщался с главредами СМИ. Фрагменты беседы показал телеканал "Россия-24". В ходе разговора Владимир Путин осветил ряд актуальных вопросов: коронавирус, Донбасс, международную повестку.