1:00 14 Февраля 2021Политика
Путин объяснил выбранное время для несанкционированных акций
Раздражение и усталость граждан, накопленные во время пандемии коронавируса, использовалось для дестабилизации обстановки в обществе. Такое заявление сделал лидер РФ Владимир Путин
Раздражение и усталость граждан, накопленные во время пандемии коронавируса, использовалось для дестабилизации обстановки в обществе. Такое заявление сделал лидер РФ Владимир Путин
Сторонники блогера Алексея Навального в конце января организовали ряд незаконных мероприятий. Они агитировали граждан выходить на улицу, воспользовавшись их усталостью на фоне COVID-19.
"Этого фигуранта используют именно сейчас, когда во всем мире и в РФ у людей копится раздражение", — заявил Путин.
Российский лидер пообщался с главредами СМИ. Фрагменты беседы показал телеканал "Россия-24". В ходе разговора Владимир Путин осветил ряд актуальных вопросов: коронавирус, Донбасс, международную повестку.