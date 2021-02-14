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0:45   14 Февраля 2021
Политика

Путин: политика сдерживания России началась сразу после усиления страны

Путин: политика сдерживания России началась сразу после усиления страны

Западные страны начали проводить в отношении РФ политику сдерживания после того, как страна начала становиться сильной. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Российский лидер провел беседу с главредами СМИ, фрагмент которой показали на телеканале "Россия-24". Путин заявил, чито стоило России "стабилизироваться", "встать на ноги", как сразу началась политика сдерживания.

"И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", — заметил президент.

Глава государства напомнил, что оппоненты РФ всегда в своих интересах использовали людей, которые жаждут власти. А именно: их амбиции, энергию, желание заработать много денег и прорваться к власти.

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#путин #запад #политика сдерживания

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