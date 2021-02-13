Мясников рассказал о связи изжоги с онкологическими заболеваниями

Длительная изжога может стать причиной развития рака. Соответствующее заявление сделал медик и телеведущий Александр Мясников.

Длительная изжога может стать причиной развития рака. Соответствующее заявление сделал медик и телеведущий Александр Мясников.

Изжога провоцирует выброс кислого содержимого желудка в пищевод. Если неприятное состояние не проходит несколько лет, то со временем эпителий пищевода начинает повреждаться, заявил врач в эфире канала "Россия–1".

Продолжающаяся пять лет изжога приводит к развитию синдрома "пищевода Барретта". Последний является предраковым состоянием. Избежать длительной изжоги можно путем правильного питания, поддержания нормального веса и приема лекарственных препаратов.