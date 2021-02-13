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23:24   13 Февраля 2021
Спорт

Жители большинства регионов РФ приняли участие в гонке "Лыжня России"

Жители большинства регионов РФ приняли участие в гонке "Лыжня России"

Тысячи россиян поучаствовали в гонке "Лыжня России", которая прошла в субботу, 13 февраля в большинстве регионов РФ. Всероссийские соревнования прошли в 39-й раз.

В столичном регионе лыжники стартовали в Химках. На лыжню здесь вышли примерно пять тысяч человек. Церемонию открытия состязаний посетили министр спорта РФ Олег Матыцин и четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов. Сильный снегопад не помешал гонке.

Для петербуржцев старт был дан в поселке Парголово, где располагается база Спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта. Принять участие в гонке решили более 20 тысяч жителей Северной столицы.

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#гонка #лыжники #лыжня россии

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