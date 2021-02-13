Найден способ оградить Nord Stream 2 от американских санкций

Защитить "Северный поток — 2" от санкций США возможно исключительно при прямом вмешательстве Европейского союза, членам которого нецелесообразно отказываться от проекта.

Защитить "Северный поток — 2" от санкций США возможно исключительно при прямом вмешательстве Европейского союза, членам которого нецелесообразно отказываться от проекта.

Внимание на это обратил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Он в беседе с "Московским комсомольцем" также напомнил о действующей в акватории Германии Газовой директивы ЕС.

"По европейским законам, российская монополия сможет поставлять по трубопроводу только 50% собственного топлива", — пояснил специалист.

Вторую часть должны предоставлять конкуренты. Для решения вопроса создан экологический фонд, который сможет определить "Северный поток — 2" в категорию климатического важного для Европы, что избавит проект от необходимости следовать положениям директивы.