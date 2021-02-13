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22:51   13 Февраля 2021
Общество

Владелец "Двача" возмутился появлению своего имени под письмом "Новой газеты"

Владелец "Двача" возмутился появлению своего имени под письмом "Новой газеты"

Подписанта ответа на манифест режиссера Константина Богомолова "Похищение Европы 2.0" "Ок, бумер", которого назвали тиктокером, связали с владельцем "Двача"Нариманом Намазовым.

Письмо разместили в "Новой газете", по словам редакции, его уже якобы подписали 500 человек. Среди них числится "тиктокер Нариман Намазов", но в соцсети TikTok найти такого пользователя не удалось, передает Федеральное агентство новостей.

"Это же не прикол, они реально это в печать отправляют, и, очевидно, что Нариман Намазов ассоциируется со мной. То меня "Новая" записывает в террористы (не извинившись), теперь в тиктокеры. Что дальше? Рептилоидом стану? Я требую от "Новой Газеты" убрать "мою подпись", которую я не ставил под данным "открытым письмом", — написал владелец "Двача" в своих соцсетях.

Инцидент ставит под сомнение подлинность остальных 499 подписей под письмом "Ок, бумер". Ответ на манифест Богомолова о новой этике и современном западном обществе и его ценностях "Новой газете" предложил активист Вася Огонек.

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#новая газета #Нариман Намазов #Двач

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