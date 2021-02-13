Владелец "Двача" возмутился появлению своего имени под письмом "Новой газеты"

Подписанта ответа на манифест режиссера Константина Богомолова "Похищение Европы 2.0" "Ок, бумер", которого назвали тиктокером, связали с владельцем "Двача"Нариманом Намазовым.

Подписанта ответа на манифест режиссера Константина Богомолова "Похищение Европы 2.0" "Ок, бумер", которого назвали тиктокером, связали с владельцем "Двача"Нариманом Намазовым.

Письмо разместили в "Новой газете", по словам редакции, его уже якобы подписали 500 человек. Среди них числится "тиктокер Нариман Намазов", но в соцсети TikTok найти такого пользователя не удалось, передает Федеральное агентство новостей.

"Это же не прикол, они реально это в печать отправляют, и, очевидно, что Нариман Намазов ассоциируется со мной. То меня "Новая" записывает в террористы (не извинившись), теперь в тиктокеры. Что дальше? Рептилоидом стану? Я требую от "Новой Газеты" убрать "мою подпись", которую я не ставил под данным "открытым письмом", — написал владелец "Двача" в своих соцсетях.

Инцидент ставит под сомнение подлинность остальных 499 подписей под письмом "Ок, бумер". Ответ на манифест Богомолова о новой этике и современном западном обществе и его ценностях "Новой газете" предложил активист Вася Огонек.