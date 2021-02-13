Украина хочет расширить сотрудничество с ОАЭ в космической отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева развивать отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами в космической сфере. Об этом он сообщил агентству WAM.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева развивать отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами в космической сфере. Об этом он сообщил агентству WAM.

Зеленский считает ОАЭ главным партнером Киева на Ближнем Востоке. По словам президента, Украина уделяет особое внимание сотрудничеству с государством в восточной части Аравийского полуострова. Более того, Зеленский характеризует взаимоотношения с Абу-Даби, как "достаточно динамичные и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию", говорится на сайте офиса президента.

Лидер Украины возлагает большие надежды на восстановление торговых отношений с ОАЭ после непростого для экономики 2020 года. Зеленский утверждает, что в торговом партнерстве Киева и Абу-Даби стали преобладать высокотехнологичные товары. Также политик рассказал о планах сотрудничества в области космоса.