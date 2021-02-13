Ремесло: вмешательство ЕСПЧ в дело Навального противоречит Конституции РФ

Верховный суд России выполнил требование ЕСПЧ в полном объеме и пересмотрел приговор блогеру Алексею Навальному, оставив его прежним. Об этом заявил юрист Илья Ремесло.

Верховный суд России выполнил требование ЕСПЧ в полном объеме и пересмотрел приговор блогеру Алексею Навальному, оставив его прежним. Об этом заявил юрист Илья Ремесло.

Сторонники основателя признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" обратились в новую инстанцию, в Комитет министров Совета Европы, чтобы тот "наказал" Россию за невыполнение условия ЕСПЧ. Ремесло напомнил, что Навальному была выплачена компенсация, суд выполнил все требования, передает Федеральное агентство новостей.

"Рассчитывать на большее ЕСПЧ не имеет права, как и Комитет министров (Совета Европы — Прим. ред.). Нигде в Конституции не написано, что нашему суду могут указывать какие-то иностранные структуры. Это противоречит основам закона", — пояснил юрист.

Блогер рассчитывает путем иностранного давления на российский суд снискать какую-то помощь от Запада, однако Навальный попросту "хватается за соломинку", заключил Ремесло.