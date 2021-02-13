Сотрудники МЧС вытянули из снега 180 фур в Москве и Подмосковье

Застрявшие на дорогах Московского региона грузовики были вытащены из сугробов. Более 180 автомобилей увязли на трассе из-за обрушившегося на регион сильного снегопада.

Застрявшие на дорогах Московского региона грузовики были вытащены из сугробов. Более 180 автомобилей увязли на трассе из-за обрушившегося на регион сильного снегопада.

"Спасатели Центра "Лидер" МЧС России пришли на помощь большегрузам и ликвидировали последствия природной стихии. Об этом сообщил ТАСС.

Из-за сильного снега движение грузовых машин было невозможным. Дорожная ситуация в Подмосковье находилась в замороженном состоянии. В частности, заторы образовались на Новоегорьевском и Дзержинском шоссе.

Спасатели помогали машинам выкарабкаться из снежного плена на протяжение ночи. Операция происходила на перекрестке 21-го км Калужского шоссе и 41-го км МКАД. В настоящий момент работа еще продолжается.