Сенаторы заслушивают последние заявления сторон в рамках импичмента Трампа

Стороны защиты и обвинения в рамках процедуры импичмента бывшего президента США Дональда Трампа приступили к завершающим заявлениям. Они согласились не допрашивать свидетелей.

Стороны защиты и обвинения в рамках процедуры импичмента бывшего президента США Дональда Трампа приступили к завершающим заявлениям. Они согласились не допрашивать свидетелей.

Свидетелей ранее просили пригласить обвинители политика. Однако участники процесса пришли к соглашению о необходимости приобщить к делу слова только одного из них — члена Палаты представителей от Республиканской партии Джейми Эрреры-Батлер.

На заявления сторон отведено четыре часа. В результате официальное голосование по импичменту Трампа может пройти уже в будущую субботу.