Жители Ливии хотят видеть президентом представителя администрации бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, рассказал глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Жители Ливии хотят видеть президентом представителя администрации бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, рассказал глава ФЗНЦ Максим Шугалей.

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) опубликовал информацию с результатами опроса среди ливийцев. Жителям государства предложили обозначить, кого бы они хотели видеть в качестве нового лидера Ливии. Результаты работы показали, что 57% респондентов отдали предпочтение представителю администрации Каддафи, передает Федеральное агентство новостей. Большое количество опрошенных выразило симпатии сыну бывшего президента — Сейфу Каддафи.

"Более того, если бы выборы президента проходили завтра, то 26% опрошенных отдали бы свои голоса Сейфу Каддафи", — уточнил Шугалей.

Сын покойного лидера сможет восстановить стабильность в стране, уверены ливийцы. Примечательно, что большинство респондентов выступило против представителей "Братьев-мусульман" (террористическая организация, запрещена в РФ).