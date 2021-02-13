Вашингтон выразил обеспокоенность первыми выводами ВОЗ о происхождении коронавируса

США обеспокоены первоначальными заключениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении вируса SARS-CoV-2, обнародованными после поездки ее экспертов в Китай.

США обеспокоены первоначальными заключениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении вируса SARS-CoV-2, обнародованными после поездки ее экспертов в Китай.

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон волнует, в частности, то, как именно международная группа ВОЗ пришла к этим выводам.

"Важно, чтобы этот доклад был независимым, а выводы экспертов — свободными от вмешательства или изменений со стороны китайского правительства", — говорится в письменном заявлении Салливана.

По его словам, чтобы помочь миру лучше понять нынешнюю пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить данные о самых первых днях после вспышки заболеваемости.

Заявление советника лидера США прозвучало на фоне публикации газеты The Wall Street Journal, где говорилось, что власти КНР отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заражения SARS-CoV-2. Хотя они могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса в стране.

Международная группа ВОЗ, в состав которой вошел и представитель от России, провела в Китае почти месяц, пытаясь выяснить происхождение нового коронавируса. Эксперты организации посетили Уханьский институт вирусологии и изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об "утечке" SARS-CoV-2 или его возможном искусственном происхождении. Также специалисты побывали в местной больнице, на рынке морепродуктов "Хуанань" и в центре по контролю и профилактике заболеваний.