Актер Ташлыков выразил соболезнования родственникам коллеги Валкмана

Коллеги актера Олега Валкмана были в шоке от известия о его внезапной смерти. Свои соболезнования выразил работавший с ним в сериале "След" Владимир Ташлыков.

Коллеги актера Олега Валкмана были в шоке от известия о его внезапной смерти. Свои соболезнования выразил работавший с ним в сериале "След" Владимир Ташлыков.

Заслуженный артист РФ рассказал, каким был при жизни Олег Валкман. По его словам, актер был добрым и порядочным человеком, а также профессионалом в своем деле.

"И до того, как он пришел к нам, на наш проект, у него был ряд ролей довольно заметных, которые он играл", — подчеркнул Ташлыков.

Собеседник добавил, что Валкман находился на пике своей карьеры. Он отметил, что ему очень жаль коллегу и пожелал сил его близким и родным.

О смерти звезды телесериала "След" стало известно вечером 13 февраля. Именитый российский актер скончался на 53-м году жизни.