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20:21   13 Февраля 2021
Политика

Американцы не обошли стороной новость о разрыве связей РФ и ЕС

Американцы не обошли стороной новость о разрыве связей РФ и ЕС

Отношения России и Евросоюза сейчас являются самой обсуждаемой политической темой в американских СМИ.  

Читатели Fox News высказали свои мысли по поводу ситуации, сложившейся в российско-европейских отношениях.

Глава МИД России Сергей Лавров 12 февраля заявил, что Москва готова разорвать отношения с ЕС, если Брюссель введет новые санкции.

Американские пользователи отмечают, что страны Евросоюза покупают у России энергоносители, поэтому вряд ли они могут диктовать условия Кремлю. В связи с этим, европейцам придется согласиться с позицией России. Также читатели отмечают, что антироссийские действия Запада сближают Россию и Китай.

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#россия #ес #сша

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