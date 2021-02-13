Американцы не обошли стороной новость о разрыве связей РФ и ЕС

Отношения России и Евросоюза сейчас являются самой обсуждаемой политической темой в американских СМИ.

Отношения России и Евросоюза сейчас являются самой обсуждаемой политической темой в американских СМИ.

Читатели Fox News высказали свои мысли по поводу ситуации, сложившейся в российско-европейских отношениях.

Глава МИД России Сергей Лавров 12 февраля заявил, что Москва готова разорвать отношения с ЕС, если Брюссель введет новые санкции.

Американские пользователи отмечают, что страны Евросоюза покупают у России энергоносители, поэтому вряд ли они могут диктовать условия Кремлю. В связи с этим, европейцам придется согласиться с позицией России. Также читатели отмечают, что антироссийские действия Запада сближают Россию и Китай.