Пенсионер и его внук погибли при пожаре в Глазове

Специалисты выясняют причину пожара в частном доме в городе Глазов. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили два трупа.

Специалисты выясняют причину пожара в частном доме в городе Глазов. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили два трупа.

Прибывшие по сигналу спасатели обнаружили полыхавший деревянный дом. Пламя частично перекинулось на стоявшие во дворе постройки. Внутри дома огнеборцы обнаружили тела двух человек.

В дальнейшем выяснилось, что погибли трехлетний мальчик и его 60-летний дедушка. Причины, повлекшие за собой возгорание, будут установлены в ходе проверки.

В Башкирии пожар охватил частный дом, площадь возгорания составила 70 кв.м. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тела двух малолетних детей, сообщал ФАН.