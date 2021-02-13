Автомобиль с людьми слетел в воду с набережной в Керчи

Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением на набережной в Керчи, машина вылетела с дороги и упала в воду.

Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением на набережной в Керчи, машина вылетела с дороги и упала в воду.

По предварительной версии, иномарка оказалась в воде из-за образовавшегося гололеда. Свидетели события рассказали, что сам владелец машины и его пассажирка успели выбраться из автомобиля до того, как он ушел под воду, передают местные СМИ. Также на место происшествия прибыли водолазы и спасатели, которые попытались поднять Hyundai на поверхность, но вскоре прекратили работу из-за сильного ветра.

Авария с участием Kia Rio и Toyota Land Cruiser привела к смерти двух несовершеннолетних сестер в Свердловской области, передавал телеканал "360". Экскреты предположили, что авария могла произойти из-за погодных условий.