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20:08   13 Февраля 2021
Общество

Именитый российский актер Олег Валкман скончался после госпитализации с температурой

Именитый российский актер Олег Валкман скончался после госпитализации с температурой

Известному российскому актеру Олегу Валкману было всего 52 года. Сообщение о смерти звезды сериала "След" подтвердил его официальный представитель.

Олег Валкман много лет играл роль патологоанатома Бориса Селиванова в сериале "След". По словам официального представителя актера, звезде российского кинематографа резко стало плохо. У него сильно повысилась температура. Прибывшая к нему бригада скорой помощи приняла решение госпитализировать именитого пациента, пишет Пятый канал.

Актера поместили в отделение реанимации. Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь Валкману, но оказались бессильны. Точная причина смерти будет озвучена позднее. Коллеги выразили соболезнования семье Олега Владимировича.

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