Российский врач перечислил способы для восстановления легких после COVID-19

Переболевшим коронавирусом людям следует ограничиться физическими нагрузками дома и выполнять дыхательную гимнастику, сообщил специалист депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Переболевшим коронавирусом людям следует ограничиться физическими нагрузками дома и выполнять дыхательную гимнастику, сообщил специалист депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

После COVID-19 организм человека ослаблен, поэтому следует избегать повышенных нагрузок и рисков простудиться. В первое время лучше всего заниматься спортом дома с помощью видеоуроков в интернете. Перед прогулкой на улице нужно одеться по погоде, рассказал Тяжельников.

После пневмонии легочная ткань должна восстановиться. В этом помогут эффективные дыхательные упражнения, в том числе гимнастика Александры Стрельниковой, элементы из йоги и комплексы лечебной физкультуры. Если есть силы, можно позаниматься на беговой дорожке или велотренажере.