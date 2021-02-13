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20:01   13 Февраля 2021
Общество

Российский врач перечислил способы для восстановления легких после COVID-19

Российский врач перечислил способы для восстановления легких после COVID-19

Переболевшим коронавирусом людям следует ограничиться физическими нагрузками дома и выполнять дыхательную гимнастику, сообщил специалист депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

После COVID-19 организм человека ослаблен, поэтому следует избегать повышенных нагрузок и рисков простудиться. В первое время лучше всего заниматься спортом дома с помощью видеоуроков в интернете. Перед прогулкой на улице нужно одеться по погоде, рассказал Тяжельников.

После пневмонии легочная ткань должна восстановиться. В этом помогут эффективные дыхательные упражнения, в том числе гимнастика Александры Стрельниковой, элементы из йоги и комплексы лечебной физкультуры. Если есть силы, можно позаниматься на беговой дорожке или велотренажере.

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#легкие #дыхание #упражнения

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