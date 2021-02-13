Анонс незаконной акции ФБК "пихают" в каждый ролик на YouTube

Видеохостинг YouTube навязчиво рекламирует незаконную акцию сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ), сообщает Telegram-канал Kotsnews.

Видеохостинг YouTube навязчиво рекламирует незаконную акцию сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ), сообщает Telegram-канал Kotsnews.

Реклама незаконного мероприятия, инициированного ФБК, включается на YouTube, когда пользователь открывает какой-либо ролик, сообщает военный корреспондент Александр Коц. При этом, не имеет значения, какое именно видео включил пользователь: реклама "впихивается" практически в каждый ролик.

Более того, возрастной ценз на рекламе с анонсом незаконной акции указывается как "0+", пишет "ПолитЭксперт".

Аналогичные ситуации происходили накануне несанкционированных митингов в 2021 году. Призывы к незаконным акциям распространялись через медиа-площадки, которые входят в корпорацию Google.