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19:35   13 Февраля 2021
Общество

Красивую картинку на акциях протеста в Москве обеспечат массовкой и съемками с воздуха

Красивую картинку на акциях протеста в Москве обеспечат массовкой и съемками с воздуха

Сторонники блогера Алексея Навального анонсировали очередную незаконную акцию. Мероприятие с фонариками может пройти в ближайшие дни.

Редакция Федерального агентства новостей выяснила, как именно соратники основателя признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" намерены обеспечить красивую картинку в соцсетях. Один из фотографов рассказал, что на популярной бирже фриланса размещено объявление о поиске специалиста с квадрокоптером, который смог бы снять на видео группу людей в центре Москвы.

Журналисты ФАН решили поискать данные автора этого объявления на других ресурсах. Выяснилось, что его контакты фигурируют в объявлении в соцсети "ВКонтакте" о поиске массовки. Съемка "рекламного ролика" очень похожа на акцию сторонников Алексея Навального. Вероятно, квадрокоптер и массовка нужны им для создания красивой картинки.

За организацией подобного стоит юрист ФБК Любовь Соболь. Журналисты, используя приложение GetContact, выяснили, что автор объявления во "ВКонтакте" подписан у многих как "Костя Весна". Выяснилось, что этот человек никто иной как координатор волонтеров в штабе Любови Соболь Константин Распопов.

Раз в Сети появляются объявления о поиске массовки, возможно, новая акция сторонников Навального действительно пройдет при их участии. Даже толпа из 100 человек может выглядеть весьма выигрышно при качественной съемке. А это всего лишь 100 тыс. рублей, то есть по 1000 руб. на одного участника. Соратники Навального, вероятно, могут себе такое позволить даже при условии существования на одни донаты.

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#москва #акция #навальный #соболь

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