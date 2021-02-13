Жительница Омска опознала избившего школьника юношу

Жители Омска обсуждают в соцсетях видео, на котором заснято избиение школьника. Одна из пользовательниц отметила, что знает нападавшего.

Жители Омска обсуждают в соцсетях видео, на котором заснято избиение школьника. Одна из пользовательниц отметила, что знает нападавшего.

Камера наблюдения засняла, как на улице на мальчика налетел сзади злоумышленник. Молодой мужчина пнул несколько раз ребенка да так, что у него слетел ботинок. Несмотря на это, ребенок потом сам спокойно покинул место инцидента.

Пользователи соцсети сразу стали выдвигать версии произошедшего. Некоторые посчитали, что школьник сам кого-то серьезно обидел, вот родственник и заступился. По словам одной из девушек, на школьника напал подросток, который учится в старших классах. На него уже неоднократно жаловались — он якобы отбирал у детей телефоны и деньги. Юноша к тому же имеет пристрастие к запрещенным веществам.