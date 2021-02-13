Пункты вакцинации от COVID-19 могут появиться на границе РФ и Украины

Точки вакцинации от коронавируса могут появиться на российско-украинской границе. С таким предложением выступила Украинская национально-культурная автономия "Единство".

Точки вакцинации от коронавируса могут появиться на российско-украинской границе. С таким предложением выступила Украинская национально-культурная автономия "Единство".

Жители Украины оказались брошены на произвол судьбы в борьбе с пандемией COVID-19, считает глава национально-культурной автономии Роман Билык. Так он прокомментировал постановление о запрете вакцин российского производства, подписанное премьером республики Денисом Шмыгалем. Билык, в свою очередь, выразил надежду на помощь РФ, которая могла бы поддержать братский народ и предоставить шанс привиться "Спутником V".

"Мы уверены, что только Россия способна проявить милосердие и предложить руку помощи братскому народу, оказав гуманитарную поддержку Украине в борьбе с пандемией коронавируса", — подчеркнул глава автономии в своей просьбе к президенту РФ Владимиру Путину.

Многие жители Украины жалуются на отсутствие возможности привиться российскими вакцинами. Поэтому риторика некоторых представителей республики является неадекватной, убежден Билык. При этом использование "Спутника V" на своих территориях одобрили почти 30 стран, среди которых входящая в состав ЕС Венгрия, сообщают "Вести.ру". Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей препарат против новой коронавирусной инфекции.