Видео: возмущенные моряки в Одессе перекрыли трассу. Их успокаивает Саакашвили

Одесские моряки настолько возмущены коррупцией на Украине, что перекрыли трассу на Киев.

Одесские моряки перекрыли трассу на Киев, протестуя против беспрецедентного уровня коррупции в стране. Об этом сообщают местные СМИ.

Митингующие требуют отставки главы Мининфраструктуры Украины Владислава Криклия. На переговоры Киев отправил экс-президента Грузии, а ныне украинского политика Михаила Саакашвили.

Как утверждают протестующие моряки, выдача сертификатов для работы в море сопряжена с подкупом чиновников. По их словам, для продления разрешения они вынуждены платить взятку в размере 8 тысяч долларов каждые пять лет.

В января акции протеста с участием моряков прошли не только в Одессе, но и других городах — в частности, Мариуполе и Киеве. Правда, обратить внимание руководства страны на проблему не получилось.

Успокаивать недовольных украинцев приехал Саакашвили, возглавляющий Офис реформ Украины. Он утверждает, что уже разработал решение проблемы — сертификация моряков, по его мнению, должна перейти на международные стандарты. Осталось добиться внедрения такой системы, уточнил политик.

Примечательно, что Саакашвили разговаривал с моряками на русском языке, а не на украинском. Роль традиционного «белого флага», вероятно, заменил выделяющийся «из толпы» белый пуховик политика, который тот предусмотрительно надел на встречу с возмущенными гражданами.

«Я поддерживаю этот протест, потому что я точно знаю, что больше ста тысяч украинских моряков постоянно платят взятки морской администрации за то, что и так вам принадлежит — вашу профессию», — заявил украинский чиновник.

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