Twitter разблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

Администрация социальной сети Twitter разблокировала аккаунт российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене.

Администрация социальной сети Twitter разблокировала аккаунт российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене.

По словам главы делегации РФ Константина Гаврилова, Twitter без объяснений разблокировал аккаунт. Опубликованные ранее сообщения сохранились, однако все подписчики исчезли.

"Twitter разблокировал аккаунт без объяснений, буквально 20 минут назад. Но все подписчики исчезли, будем заново наращивать. Контент сохранили", — сказал Гаврилов.

Напомним, 12 февраля Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене. Позднее Гаврилов назвал данное событие актом цензуры, отметив, что блокировка аккаунта связана с недавними публикациями, в которых говорилось о НАТО и военных доктринах, обсуждавшихся на семинаре ОБСЕ высокого уровня, передает РИА Новости.