Пьяный мужчина насмерть сбил ребенка у горки в Пермском крае

Водитель в состоянии алкогольного опьянения не успел вовремя затормозить и задавил девятилетнего школьника, скатившегося с горки.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения не успел вовремя затормозить и задавил девятилетнего школьника, скатившегося с горки.

Трагедия произошла в селе Есаул Чернушинского городского округа. Местный житель, находясь в нетрезвом виде, не совладал с рулем и наехал на мальчика. Подросток получил множество серьезных травм и умер на месте.

По данным правоохранителей, мальчик катался на "ватрушке" и вылетел на проезжую часть. Следователи против автомобилиста, нарушившего правила дорожного движения, возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит тюремный срок до 12 лет.