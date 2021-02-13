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18:32   13 Февраля 2021
Происшествия

Пьяный мужчина насмерть сбил ребенка у горки в Пермском крае

Пьяный мужчина насмерть сбил ребенка у горки в Пермском крае

Водитель в состоянии алкогольного опьянения не успел вовремя затормозить и задавил девятилетнего школьника, скатившегося с горки.

Трагедия произошла в селе Есаул Чернушинского городского округа. Местный житель, находясь в нетрезвом виде, не совладал с рулем и наехал на мальчика. Подросток получил множество серьезных травм и умер на месте.

По данным правоохранителей, мальчик катался на "ватрушке" и вылетел на проезжую часть. Следователи против автомобилиста, нарушившего правила дорожного движения, возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит тюремный срок до 12 лет.

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#ребенок #смерть #пермский край

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