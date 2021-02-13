18:32 13 Февраля 2021Политика
Слушания Сената США по импичменту Трампу возобновились
Сенат Конгресса США возобновил слушание по импичменту экс-президенту Дональду Трампу. Об этом сообщают СМИ.
Сенат Конгресса США возобновил слушание по импичменту экс-президенту Дональду Трампу. Об этом сообщают СМИ.
Согласно полученной информации, стороны процесса выступят с заключительными речами. После чего состоится голосование по этому делу.
Бывшего главу государства обвиняют в подстрекательстве к организации штурма Капитолия, который произошел в январе. В это время парламентарии должны были утвердить результаты президентских выборов.