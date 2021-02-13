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18:32   13 Февраля 2021
Политика

Слушания Сената США по импичменту Трампу возобновились

Слушания Сената США по импичменту Трампу возобновились

Сенат Конгресса США возобновил слушание по импичменту экс-президенту Дональду Трампу. Об этом сообщают СМИ.

Согласно полученной информации, стороны процесса выступят с заключительными речами. После чего состоится голосование по этому делу.

Бывшего главу государства обвиняют в подстрекательстве к организации штурма Капитолия, который произошел в январе. В это время парламентарии должны были утвердить результаты президентских выборов.

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