Слушания Сената США по импичменту Трампу возобновились

Сенат Конгресса США возобновил слушание по импичменту экс-президенту Дональду Трампу. Об этом сообщают СМИ.

Сенат Конгресса США возобновил слушание по импичменту экс-президенту Дональду Трампу. Об этом сообщают СМИ.

Согласно полученной информации, стороны процесса выступят с заключительными речами. После чего состоится голосование по этому делу.

Бывшего главу государства обвиняют в подстрекательстве к организации штурма Капитолия, который произошел в январе. В это время парламентарии должны были утвердить результаты президентских выборов.