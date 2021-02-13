The Independent признало ошибку в статье про Романа Абрамовича

Журналисты британского издания The Independent принесли извинения российскому предпринимателю Роману Абрамовичу за ошибочную публикацию.

Журналисты британского издания The Independent принесли извинения российскому предпринимателю Роману Абрамовичу за ошибочную публикацию.

Газета извинилась за материал, в котором бизнесмена назвали хранителем незаконных средств российского руководства.

"Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции. Мы обращаем внимание на то, что представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет", — говорится в заявлении газеты.

Издание сообщило, что в публикации не утверждалось, что к Абрамовичу должны быть применены карательные санкции. The Independent выразило готовность возместить судебные издержки предпринимателя пожертвованием по его выбору.