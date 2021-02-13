Умер художественный руководитель Москонцерта Александр Беленький

Генеральный директор и художественный руководитель Москонцерта, заслуженный работник культуры России Александр Беленький скончался в возрасте 75 лет.

Генеральный директор и художественный руководитель Москонцерта, заслуженный работник культуры России Александр Беленький скончался в возрасте 75 лет.

Об уходе из жизни Беленького в субботу сообщили в департаменте культуры Москвы, выразив соболезнования его родным и близким. Причину и место смерти не уточнили.

В Москонцерте Беленький проработал большую часть жизни — 56 лет. Его трудовой путь в организации начался с позиции звукорежиссера. Затем он занимал должности начальника административно-хозяйственного отдела и заместителя директора, а в 2001 году стал гендиректором.