Подмосковный Центр поддержки экспорта признали лучшим по эффективности в 2020 году

Центр поддержки экспорта Подмосковья признан лучшим по эффективности в 2020 году, третий раз подряд он занимает лидирующие позиции.

Центр поддержки экспорта Подмосковья признан лучшим по эффективности в 2020 году, третий раз подряд он занимает лидирующие позиции.

Итоги подвели в рамках стратегической сессии "Создание комплексной системы поддержки экспорта МСП", которую организовал Российский экспортный центр при содействии министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За пять лет существования центра его услугами воспользовались 4200 компаний, объем поддержанного экспорта за 2020 год составил 62,5 миллиона долларов. Многие компании смогли выйти на экспорт только благодаря поддержке ЦПЭ, пишет телекомпания "360".