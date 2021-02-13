Закапывает себя: юрист Ремесло о провокациях Навального в суде

Блогер Алексей Навальный может поплатиться за оскорбления в зале суда по делу о клевете в отношении ветерана ВОВ, считает юрист Илья Ремесло.

Блогер Алексей Навальный может поплатиться за оскорбления в зале суда по делу о клевете в отношении ветерана ВОВ, считает юрист Илья Ремесло.

Общественный деятель и юрист Илья Ремесло недавно стал гостем политического тоу-шоу "Соловьев LIVE". В эфире эксперт обратил внимание на поведение Алексея Навального в ходе слушаний уголовного дела о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко. Юрист считает, что обвиняемый блогер "наговорил" на несколько новых исков. Ремесло напомнил, что новая редакция уголовной статьи о клевете предусматривает лишение свободы сроком до двух лет, пишет издание Nation News.

"И то, что он наговорил в суде, обвинив внука ветерана в подделке документов, "торговле дедом" и так далее, попадает под дело о клевете", — убежден юрист.

Ремесло также указал на некомпетентность адвокатов, представляющих интересы "берлинского пациента". Все юристы ранее не были задействованы в ходе серьезных судебных процессов, констатировал эксперт.

Главной целью защитников блогера, по мнению Ремесло, является не выполнение их непосредственных обязанностей, а создание информационного фона вокруг уголовного дела. Не исключено, что после завершения процесса, юристы лишатся адвокатских статусов, заключил эксперт.