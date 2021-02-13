СК выдвинул версию гибели мужчины в шахте лифта в Москве

Мужчина упал в шахту лифта на западе Москвы. Он мог шагнуть в открывшиеся двери, за которыми не оказалось лифта — кабина оказалась не на нужном этаже, считает следствие.

Мужчина упал в шахту лифта на западе Москвы. Он мог шагнуть в открывшиеся двери, за которыми не оказалось лифта — кабина оказалась не на нужном этаже, считает следствие.

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту смерти мужчины на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Несчастный случай произошел в одном из домов на Славянском бульваре. Там был найден труп 53-летнего мужчины. Тело лежало в шахте лифта. Следователи выдвинули версию, что погибший шагнул в двери, за которыми не оказалось лифта, и разбился насмерть. Возможно, кабина не приехала на вызванный им этаж.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии и проверяют должностных лиц. Решение о возбуждении уголовного дела еще не принято.