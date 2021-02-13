Российский фрегат "Адмирал Григорович" выполнит учебные маневры с кораблями НАТО

Командир российского фрегата "Адмирал Григорович" Константин Аксенов заявил, что учения AMAN-2021 являются одним из самых ярких событий за последние годы.

Командир российского фрегата "Адмирал Григорович" Константин Аксенов заявил, что учения AMAN-2021 являются одним из самых ярких событий за последние годы.

Российские корабли впервые за долгое время проведут совместные учения с военными стран НАТО. Мероприятие состоится в пакистанском порту Карачи. Об этом пишет "ПолитЭксперт".

Главнокомандующий Военно-морских сил Пакистана Амжад Хан Ниязи пробыл 45 минут на борту российского фрегата "Адмирал Григорович". Он задавал вопросы об устройстве корабля и отметил, что судно находится в прекрасном состоянии. На вооружении фрегата стоят крылатые ракеты "Калибр".

Помимо "Адмирала Григоровича", в учениях AMAN-2021 будет задействован патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", спасательный буксир СБ-739 и вертолет морского базирования Ка-27. Кроме того, в маневрах примут участие подразделения морской пехоты и отряд разминирования Черноморского флота.