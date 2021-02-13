«Наказать за Крым». Что грозит РФ после жалобы Украины в Международный суд
Генпрокуратура Украины 13 февраля попросила нового прокурора Международного уголовного суда (МУС) открыть «полноценное расследование» по «преступлениям России». Об этом заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал в комментарии «Европейской правде».
Речь неизменно идет о присоединении Крыма к РФ и вооруженном конфликте на Донбассе, в котором Киев винит Москву.
Накануне в Международном уголовном суде избрали нового прокурора — им стал подданный Великобритании Карим Хан. Вице-президентами стали Роберт Рэй от Канады и Катерина Секвенсова от Чешской Республики.
«Надеюсь на дальнейшее взаимодействие и совместную работу по ситуации в Украине и открытие полноценного расследования военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта между Украиной и РФ», — заявил Мамедов.
По словам чиновника, в офисе генпрокурора делают все возможное для привлечения России к ответственности за «агрессию». Более того, Мамедов анонсировал новое дело против РФ, которое украинская сторона желает передать в Международный уголовный суд.
Речь идет о «грубых нарушениях прав журналистов» на полуострове, но имена якобы пострадавших сотрудников СМИ или хотя бы названия изданий, в которых они работают, не указываются. Также неизвестно, какие конкретно права были «нарушены» Россией.
Какие последствия?
Никаких последствий для России от сотрудничества Киева с МУС не будет, отмечает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Во-первых, Россия не ратифицировала Римский статут — документ, регулирующий работу Международного уголовного суда. Значит, полноправным участником МУС страна не является. Примечательно, что документ не ратифицировала и Украина.
«Во-вторых, достаточно спорное утверждение, что вооруженный конфликт на Донбассе имеет международный характер, поскольку это скорее локальный конфликт внутри Украины», — отметил юрист в комментарии «Политике Сегодня».
В привлечении международно-правовых механизмов к тому, чтобы установить все факты нарушений международного гуманитарного права, ничего плохого нет, заключил Лабин.
Однако пока Украина настаивает на расследовании исключительно в политическом контексте, с обязательными обвинениями в адрес России. В декабре Служба безопасности Украины объявила в международный розыск судей Конституционного суда РФ, подозреваемых в «посягательстве на территориальную целостность Украины».
О том, почему у Киева не вышло договориться с Интерполом о розыске россиян, читайте в нашей статье.