«Наказать за Крым». Что грозит РФ после жалобы Украины в Международный суд

Генпрокуратура Украины попросила нового прокурора МУС расследовать «преступления России».

Генпрокуратура Украины 13 февраля попросила нового прокурора Международного уголовного суда (МУС) открыть «полноценное расследование» по «преступлениям России». Об этом заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал в комментарии «Европейской правде».

Речь неизменно идет о присоединении Крыма к РФ и вооруженном конфликте на Донбассе, в котором Киев винит Москву.

Накануне в Международном уголовном суде избрали нового прокурора — им стал подданный Великобритании Карим Хан. Вице-президентами стали Роберт Рэй от Канады и Катерина Секвенсова от Чешской Республики.

«Надеюсь на дальнейшее взаимодействие и совместную работу по ситуации в Украине и открытие полноценного расследования военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта между Украиной и РФ», — заявил Мамедов.

По словам чиновника, в офисе генпрокурора делают все возможное для привлечения России к ответственности за «агрессию». Более того, Мамедов анонсировал новое дело против РФ, которое украинская сторона желает передать в Международный уголовный суд.

Речь идет о «грубых нарушениях прав журналистов» на полуострове, но имена якобы пострадавших сотрудников СМИ или хотя бы названия изданий, в которых они работают, не указываются. Также неизвестно, какие конкретно права были «нарушены» Россией.

Какие последствия?

Никаких последствий для России от сотрудничества Киева с МУС не будет, отмечает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Во-первых, Россия не ратифицировала Римский статут — документ, регулирующий работу Международного уголовного суда. Значит, полноправным участником МУС страна не является. Примечательно, что документ не ратифицировала и Украина.

«Во-вторых, достаточно спорное утверждение, что вооруженный конфликт на Донбассе имеет международный характер, поскольку это скорее локальный конфликт внутри Украины», — отметил юрист в комментарии «Политике Сегодня».

В привлечении международно-правовых механизмов к тому, чтобы установить все факты нарушений международного гуманитарного права, ничего плохого нет, заключил Лабин.

Однако пока Украина настаивает на расследовании исключительно в политическом контексте, с обязательными обвинениями в адрес России. В декабре Служба безопасности Украины объявила в международный розыск судей Конституционного суда РФ, подозреваемых в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

О том, почему у Киева не вышло договориться с Интерполом о розыске россиян, читайте в нашей статье.