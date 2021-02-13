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17:32   13 Февраля 2021
Происшествия

Советский тяжелоатлет Юрий Власов умер в возрасте 85 лет

Советский тяжелоатлет Юрий Власов умер в возрасте 85 лет

Советский спортсмен и тяжелоатлет Юрий Власов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом проинформировал генсек Федерации тяжелой атлетики РФ Александр Кишкин.

Стоит отметить, что в 1960 году Власов стал победителем Олимпийских игр. У тяжелоатлета имеется серебряная медаль за игры в 1964 году, а также четыре золота с мировых чемпионатов и шесть побед на континентальных соревнованиях.

Александр Кишкин выразил соболезнования семье великого спортсмена.

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#спорт #атлет #власов

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