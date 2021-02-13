Премьер Армении рассказал о последствиях землетрясения вблизи Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии жертв и масштабных разрушений в результате землетрясения, которое произошло в районе Еревана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии жертв и масштабных разрушений в результате землетрясения, которое произошло в районе Еревана.

По его словам, 13 февраля в районе Еревана произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр находился в 12 километрах от столицы. Очаг землетрясения залегал на глубине двух километров.

"В ереванском районе Эребуни повреждено одно здание, построенное в порядке самостроя, один гражданин получил легкое ранение. По предварительным данным, других пострадавших нет", — пояснил Пашинян.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, а также Геологической службы США, магнитуда подземных толчков в районе Еревана составила 4,9.