Полиция поймала стрелка из парка "Александрино" в Петербурге

Жители Петербурга сообщили в полицию об открывшем огонь в парке "Александрино" мужчине. Полиция смогла его задержать.

Жители Петербурга сообщили в полицию об открывшем огонь в парке "Александрино" мужчине. Полиция смогла его задержать.

Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу в парке "Александрино". Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском злоумышленника.

О произошедшем в полицию сообщили очевидцы. Когда наряд полиции прибыл на место происшествия, там уже никого не было. Через четыре часа сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, как оказалось, он был причастен к стрельбе. Правоохранители узнали об этом, когда просмотрели записи с его телефона.

Стражи правопорядка выяснили, что мужчина отправился на прогулку с двумя знакомыми, один из которых после выпитого стал стрелять в воздух.