МИД РФ прокомментировал отъезд нескольких российских дипломатов из Лондона

Несколько российских дипломатов покинули территорию Великобритании в рамках плановой ротации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Несколько российских дипломатов покинули территорию Великобритании в рамках плановой ротации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что несколько сотрудников российского посольства в Лондоне «были эвакуированы в Россию до истечения контракта».

В МИД РФ опровергли данную информацию, отметив, что отъезд дипломатов осуществлялся в рамках плановой ротации.

"Уехали, потому что заехали новые десять семей. Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами, поскольку власти Великобритании ввели так называемые комплексные визовые размены.