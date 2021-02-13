16:59 13 Февраля 2021Политика
МИД РФ прокомментировал отъезд нескольких российских дипломатов из Лондона
Несколько российских дипломатов покинули территорию Великобритании в рамках плановой ротации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.
Несколько российских дипломатов покинули территорию Великобритании в рамках плановой ротации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что несколько сотрудников российского посольства в Лондоне «были эвакуированы в Россию до истечения контракта».
В МИД РФ опровергли данную информацию, отметив, что отъезд дипломатов осуществлялся в рамках плановой ротации.
"Уехали, потому что заехали новые десять семей. Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами, поскольку власти Великобритании ввели так называемые комплексные визовые размены.