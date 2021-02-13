Чиновница из Якутии заплатила мошенникам 600 тысяч за должность в Москве

История неудавшегося повышения за деньги произошла в местном министерстве образования.

Замминистра образования и науки республики Саха (Якутия) отправила 600 тысяч рублей мошенникам, пообещавшим ей должность в правительстве Москвы. Ожидаемо, женщину обманули, сообщает газета «Якутск Вечерний».

«Действующий замминистра республики перечисляет дистанционным мошенникам 600 тысяч рублей за "положительное решение" о должности в правительстве Москвы», сообщается в Telegram-канале газеты.

Другое якутское СМИ, портал News.Ykt.Ru, со ссылкой на источник подтвердил информацию: утверждается, что речь идет о Марьяне Марковой, занимающей пост заместителя министра с 2019 года и курирующей финансово-экономический блок.

Как сообщает МВД Якутии, потерпевшая переписывалась в мессенджере с незнакомой женщиной. Та рассказала, что чиновнице нужно пройти служебное согласование, а для «положительного решения» заплатить 600 тысяч рублей. Потерпевшая направила на указанный счет эту сумму.

В правительстве Якутии анонсировали служебную проверку. Правоохранительные органы тоже начали проверку, но процессуальную.

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