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16:23   13 Февраля 2021
Общество

Мясников предупредил о пандемии опаснее коронавируса

Мясников предупредил о пандемии опаснее коронавируса

Грядущая пандемия может оказаться гораздо опаснее, чем коронавирус. Об этом россиян предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

После COVID-19 человечеству грозит более страшная пандемия. Врачи ожидают распространения свиного или птичьего гриппа. В первом случае вирусы будут переходить от животного к человеку, во втором инфекции начнут распространяться только среди людей, заявил Мясников в беседе с URA.RU.

Спастись от новой пандемии поможет универсальная вакцина от гриппа. Однако неизвестно, через какое время начнет распространяться опасная инфекция. Это может случиться и через год, и через десять лет, поэтому сейчас ученым нужно направить силы на создание уникального препарата, отметил доктор.

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#пандемия #мясников #коронавирус

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