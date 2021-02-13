Политолог объяснил, почему РФ нужно быть готовой к переходу на суверенный интернет

Депутаты Госдумы 10 февраля в третьем чтении приняли закон о штрафах за нарушения требований к устойчивости Рунета. Игнорирующих закон юрлицам придется платить до 700 тыс. рублей.

Депутаты Госдумы 10 февраля в третьем чтении приняли закон о штрафах за нарушения требований к устойчивости Рунета. Игнорирующих закон юрлицам придется платить до 700 тыс. рублей.

Требования к поддержке и сохранению своей инфраструктуры выдвигают власти не только РФ, но и ряда других стран, отметил политолог Владимир Корнилов. Конечно, кто-то из провайдеров может попытаться проигнорировать требования. Однако двигаться в этом направлении все равно необходимо, считает собеседник Nation News.

Владимир Корнилов напомнил о ситуации с социальной сетью LinkedIn, которую заблокировали в РФ за отказ хранить данные на территории страны. В Великобритании, например, этого не сделали. В связи с чем впоследствии разразился скандал, так как данные пользователей попали к китайской разведке.

"Владимир Путин однозначно объяснил свою позицию, никто не собирается запрещать соцсети и "выпиливать" их. При этом, если нас отключат, то Россия должна быть готова к экстренному переходу на суверенный интернет. Как бы кому ни нравилось понятие "суверенный интернет", но тут смысл заключается не в том, чтобы мы кого-то блокировали, а в том, что если завтра нас отключат от всевозможных сервисов, то мы были бы готовы", — разъяснил политолог.

Он объяснил, почему нужно быть готовыми к такому развитию событий. Отключение от всевозможных сервисов может ударить по безопасности, логистике, экономике и другим сферам, предупредил Владимир Корнилов.