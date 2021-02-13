Илон Маск мечтает научить летать электрокар Tesla Roadster

Основатель компаний SpaseX и Tesla Илон Маск принял участие в подкасте Джо Рогана, в рамках которого рассказал о новой модели Tesla Roadster.

Основатель компаний SpaseX и Tesla Илон Маск принял участие в подкасте Джо Рогана, в рамках которого рассказал о новой модели Tesla Roadster.

Илон Маск пообещал поклонникам установить в Tesla ракетные двигатели. По словам предпринимателя, с помощью такого "движка" электромобили станут намного быстрее и даже смогут "парить" над землей. При этом главной задачей компании Маска является безопасность пассажиров.

"Я пытаюсь выяснить, как это сделать, чтобы никого не убило", — пояснил миллиардер.

Tesla Roadster сможет подниматься над дорогой на высоту до 1 метра. Ожидается, что второе поколение электрокаров выйдет в 2022 году. Концепт нового авто Tesla был представлен широкой публике в 2017 году. Roadster имеет обтекаемый спортивный кузов, в салоне могут разместиться четыре пассажира. Илон Маск заявлял, что это самый быстроразгоняющийся автомобиль в мире.