Уроженец Луганска убил учительницу из Воронежа ради денег

Следственный комитет допросил убившего учительницу в Воронеже злоумышленника. Мужчина рассказал, что изначально хотел ограбить жертву.

Следственный комитет допросил убившего учительницу в Воронеже злоумышленника. Мужчина рассказал, что изначально хотел ограбить жертву.

Полиция обнаружила у задержанного вещи, которые принадлежали убитой семейной паре. По имеющимся данным, подозреваемый может быть причастен еще к одному преступлению — расправе над семьей в родном городе. Напомним, супруги были убиты 25 января.

По данным следствия, злоумышленник действовал не в одиночку, а с напарником. После того, как компаньоны подожгли дом — они скрылись с места происшествия. Силовики уже задержали предполагаемых сообщников фигуранта. Сам же он бежал в Воронеж, однако там его арестовали за нападение на преподавательницу. Сейчас обвиняемый коротает время в СИЗО.