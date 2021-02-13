От космоса до ржавчины. Почему корабль «Буран» не достался ни России, ни Казахстану

За легенду советской космической отрасли власти Казахстана судятся с акционерным обществом.

Легендарный советский орбитальный корабль «Буран» не достанется Казахстану в качестве государственной собственности.

Экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации минфина республики в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания Байконур», сообщили в пресс-службе суда. По закону, только в таком случае летный экземпляр «Бурана» и его макет перешли бы государству.

Ранее приобрести этот корабль хотел глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, но не смог найти его владельца.

«Мой отец принимал непосредственное участие в организации этого запуска, но тема из-за развала страны не получила дальнейшего развития. Для меня и многих моих товарищей это — важный урок. Надо быть уверенным в продолжении дела, на которое собираются ресурсы — человеческие и финансовые. Иначе от этого великого полета останутся только память, сожаление и три брошенных на Байконуре гигантских стартовых комплекса сверхтяжелого класса», — сообщил чиновник.

Позже гендиректор РКК «Байконур» Даурен Муса сообщил Рогозину, что пара «Буранов» находится на балансе его компании. После этого власти Казахстана решили отменить передачу кораблей «частнику» через суд, чтобы вернуть его в госсобственность и выставлять в музее.

Увы, развернувшаяся борьба за былое футуристическое чудо, спроектированное советскими инженерами, — не самый драматичный эпизод в истории «Бурана».

Лучше, чем у США

В апреле 1973 года Комиссия СССР по военно-промышленным вопросам постановила начать разработку корабля с привлечением ведущих технических институтов страны. Дело сверхсекретное и важное: годом ранее американский президент Ричард Никсон объявил о начале национальной программы Space Shuttle.

Новизна идеи заключалась в «многоразовости» такого орбитального корабля. В СССР среди инженеров были как сторонники, так и противники принципиально другого подхода к космическим системам — традиционно, уже «одноразовым». И все же в ЦК было принято решение создать аналогичный «Шаттлу» корабль — как минимум, чтобы обезопасить страну от потенциальной атаки США из космоса. Опасная новинка могла нести ядерное вооружение, передвигаясь по орбите.

Уже в 1980 году на Тушинском машиностроительном заводе стартовало производство, а к 1984 году был готов первый полномасштабный экземпляр. С завода «Бураны» прямиком доставляли на Байконур. Вышло даже лучше, чем планировали: советский корабль превосходил «Шаттл» по ключевым параметрам.

«Буран», в отличие от «Шаттла», мог совершать посадку полностью в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера. При первом же запуске выяснилось, что «Буран» сам мог делать снижающий скорость маневр перед посадкой. Скорость при посадке составляла 300 километров в час, а при входе в атмосферу — около 30 тысяч километров в час.

При этом конструкторы никогда не скрывали, что «изделие» было частично скопировано с американской версии корабля. Указывали, что копирование было «совершенно сознательным и обоснованным», а в конструкцию и конфигурацию «Бурана» было внесено много изменений.

15 ноября 1988 года ракета-носитель «Энергия» вывела корабль на околоземную орбиту с космодрома Байконур. 205 минут полета, два витка вокруг земли и посадка на аэродроме Юбилейный того же космодрома. И все в автоматическом режиме — даже ручной посадки в «Буране» изначально не было.

«Система управления корабля «Буран» должна была выполнять автоматически все действия вплоть до остановки корабля после посадки. Участие летчика в управлении не предусматривалось. Позже, по нашему настоянию предусмотрели все-таки резервный ручной режим управления на атмосферном участке полета при возврате корабля», — рассказывал заместитель Главного конструктора НПО «Молния» по летным испытаниям Степан Микоян.

Во время разворота «Буран» пропал с поля зрения, связь прервалась. Было предложено срочно взорвать корабль, чтобы он не попал на территорию другой страны в случае потери курса — для этого на нем заранее установили взрывчатку. Но Микоян решил подождать — все завершилось благополучно.

Конец эпохи

Как и в случае с другими перспективными советскими проектами (например, корабль-самолет «Лунь»), история «Бурана» закончилась неожиданно и трагично, вместе с развалом СССР. В 1993 году программу окончательно закрыли, а в 2002 году единственный видавший космос экземпляр «Бурана» был уничтожен при обвале крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.

Сейчас один недостроенный корабль находится в Жуковском, достроенный — в Германии. Четвертый «Буран» был макетом и долгое время хранился на космодроме в Казахстане, еще один выставляется на ВДНХ в Москве.

Американскому собрату повезло куда больше: более десяти лет разработок не пошли прахом. «Шаттлы» летали более 30 лет, вплоть до 2011 года и использовались как «челноки», передающие грузы с Земли на МКС и обратно.

За все время США отправили корабль на орбиту 135 раз, а все «Шаттлы» совершили более 21 тысячи витков вокруг Земли и пролетели около 900 миллионов километров. В «звездных войнах» победила та страна, которая не распалась.

К счастью, советским разработкам в России все чаще дают новую жизнь. Подробнее о том, как страна вернулась к лазерному оружию спустя полвека, читайте в нашей статье.